مواطن يتهم مستشفى بالدقهلية بالتقصير.. والإدارة ترد

شهد مستشفى منية النصر المركزي، بمحافظة الدقهلية، أزمة بعد نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استغاثة أحد المواطنين مع اتهامات لإدارة المستشفى بالتقصير والإهمال.

ونشر أحد المواطنين استغاثة مدعمة بفيديوهات على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من داخل استقبال المستشفى منية النصر المركزي في الدقهلية، بعدم وجود أطباء، قائلا: "فين الصحة، واحد بيموت، ومفيش دكتور"، وعندما حاول الأمن منعه من التصوير قال "أنا أصور أنا حر، مفيش حد هنا يا جدعان، أنا عاوز الدكتور سعد مكي، وكيل الوزارة، واحد بيموت جوه".

كان المستشفى قد شهد استقبال شابين أصيبا في حادث، واحتاجا إلى عمل الأشعة، وأثناء استعداد قسم الأشعة لاستقبالهما بالتطهير والتعقيم نظرا لوجود حالات كان يشتبه إصابتها بفيروس كورنا، بث الأهالي فيديوهات استغاثة واتهموا إدارة المستشفى بالتقصير والإهمال في علاجهما.

من جانبه وتعليقا على الفيديوهات قال الدكتور أحمد الدسوقي، مدير المستشفي منية النصر، إن الشابين أصيبا في حادث طريق بإصابات بسيطة واستقبلتهما طبيبة الاستقبال، وبفحصهما تبين أن الحالتين في كامل الوعي، والعلامات الحيوية جيدة، وبهما جروح بسيطة في الأنف والجانب الأيسر، وجرى استدعاء طبيب العظام وطلب عمل إشعة عادية لهما.

وأضاف "الدسوقي"، لـ "الوطن"، أنه تم عمل الغرز الجراحية للمصابين، وكانا في انتظار عمل الإشعة، إلا أن البعض استغل الموقف ونشر الرعب في الاستقبال، وذلك أثناء اتخاذ الاحتياطات الطبية لمنع نقل العدوى بكورونا.

وأشار إلى أن المصابين استمرا في المستشفى لمدة 45 دقيقة فقط، من الساعة الواحدة و45 دقيقة، وخرجا الساعة الثانية و30 دقيقة، بحسب ما هو مدون في سجلات المستشفى.

وأكد أنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا إلا أننا لم نرد مريضا ولم نقصر مع مريض، ونعمل احتياطات لمنع انتشار العدوي مكلفة للغاية.

وأكد مصدر طبي أن المصابين هما "عبدالوهاب ش. ع." 26 عاما، من مغاغة بمحافظة المنيا، والثاني "يحيي م. ع."، من قرية ميت تمامة بمركز منية النصر.