القباج عن الاكتتاب في صندوق الاستثمار الخيري: نحصل على العوائد فقط

تحدثت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن صندوق الاستثمار الخيري، لافتة أنه تم إقراره من هيئة الرقابة المالية.

وقالت "القباج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الصندوق طبيعته يقبل الاكتتاب فيه، وأن من يضع فيه موارد مالية يمكنه استردادها بعد 3 سنوات، ويسمح لهم بالحصول على عوائد هذه الموارد خلال هذه السنوات "يعني لو حطيت 10 ملايين لمدة 3 سنين الصندوق بياخد العوائد وبيرد لصاحبه الـ10 ملايين بعد 3 سنوات وممكن يجدد اكتتاب"، لافتة أنه من الممكن تجديد الاكتتاب ويترك المبلغ لفترة مطلقة، مشيرة أن الصندوق شكل من أشكال المساهمة ويتم الإنفاق من خلال عوائد هذا الصندوق الشهرية.

وأوضحت "القباج" أنه تم إطلاق هذا الصندق العام السابق على يد الدكتورة غادة والي وبدأ العمل فعليًا يناير الماضي، وتلقى اكتتاب بقيمة 150 مليون جنيه، وأن الرئيس السيسي أمر بمضاعفة المبلغ ليصل المبلغ لـ300 مليون للإنفاق من عوائدهم على الأمور الخاصة بالمعاقين.