النواب يستعد لمناقشة تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى جلساته البرلمانية القادمة، والمزمع عقدها في 16 أغسطس المقبل، مشروع تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

من جانبه أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، لـ "الوطن"، أن الحكومة لن تتقدم بتعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، باعتباره اختصاص أصيل لمجلس النواب .

فيما يستعد ائتلاف "دعم مصر" تقديم مشروع تقسيم الدوائر، بعد مراجعته بشكل متأن مع المتخصصين قبل الجلسات البرلمانية القادمة.

ويعد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أحد أهم القوانين الذي ينتظرها الشارع السياسى لمناقشتها وإقرارها، لتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في إعلان إجراءات الانتحابات التشريعية لغرفة مجلس النواب.