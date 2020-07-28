شيخ الأزهر ينعى طبيب الغلابة: ضرب المثل في الإنسانية

نعى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الطبيب محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، الذي توفي في منزله بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، وأسكنه فسيح جناته، ضرب المثل في الإنسانية، وعلم يقينًا أنّ الدنيا دار فناء، فآثر مساندة الفقراء والمحتاجين والمرضى، حتى في آخر أيام حياته، فاللهم أخلف عليه في دار الحق، وأنزله منزلة النبيين والصديقين والشهداء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

والدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة" له عيادة في محافظة الغربية، يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز 10 جنيهات.