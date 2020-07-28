وداعا طبيب الغلابة.. تغطية خاصة على "بوابة الوطن"

تقدم "الوطن" تغطية خاصة لتشييع جنازة الراحل الدكتور محمد مشالي المعروف بـ"طبيب الغلابة"، الذي توفى فجر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 76 عاما، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وقال عمرو محمد مشالي، الابن الأكبر للطبيب الراحل، إنّ الوفاة كانت في المنزل، والجنازة ستكون في مسقط رأسه بإيتاي البارود، بمنطقة ظهر التمساح عقب صلاة الظهر.

ولد مشالي عام 1944 بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتخرج في كلية طب قصر العيني بالقاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، وعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة المصرية في محافظات مختلفة.

وفي العام 1975 افتتح مشالي عيادته الخاصة في طنطا بجوار مسجد السيد البدوي، وظل لسنوات طويلة لم تزد فيها قيمة الكشف الطبي في عيادته على 5 جنيهات، وزادت أخيرا ووصلت إلى 10 جنيهات، كما كان يرفض الحصول على قيمة الكشف من غير القادرين.

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