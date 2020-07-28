حارس عقار طبيب الغلابة يتحدث عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

تحدث محمد سالم، حارس عقار طبيب الغلابة في طنطا، الدكتور محمد مشالي، الذي توفي صباح اليوم إثر إصابته بهبوض مفاجئ، عن أعماله الخيرية وحبه البسطاء والغلابة.

وأوضح أنّه يعمل حارس عقار منذ 4 سنوات، وكان يتعامل مع الدكتور مشالي، وأنّه كان رجلا زاهدا للدنيا ومحبا لأعمال الخير.

زوجة حارس العقار: بيوزع بنفسه شنطة مواد غذائية على الغلابة يوميا

وقالت عزة أبوسريع، زوجة حارس العقار، إنّ طبيب الغلابة كان رفيقا بكل شيء يحتاج مساعدة، وكان في الصباح يجهز "شنطة سوق" بها مواد غذائية ويوزعها على الفقراء والمحتاجين في الشوارع، ثم يعود مرة أخرى لشقته وبعد دقائق يتجه لعمله في العيادة.

وعن آخر لحظات حياته، قالت زوجة حارس العقار، إنّها شاهدته آخر مرة صباح أمس، كان يحمل معه الطعام لتوزيعه على الفقراء، وبعد عودته لم يذهب إلى عمله وظل في الشقة، وهذه كانت المرة الأولى التي تشاهده يفعل ذلك، وعلمت أنّه مريض، ثم صدمت بخبر وفاته: "عمره ما زعلني أبدا وكان حنين على عيالي وبيسأل عليهم، ويوفر لهم العلاج لما يتعبوا".

وقال كريم، ابن حارس العقار، إنّ الدكتور محمد كان يوميا يحضر له حلويات وشوكولاتة.