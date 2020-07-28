شقيقة مودة الأدهم باكية: أختى ناجحة وحرام تترمي مع بنات ليل

أكدت رحمة الأدهم شقيقة فتاة الـ "تيك توك" الشهيرة، بعد الحكم على مودة الأدهم بالسجن، أن الحكم الصادر ضد شقيقتها لم يكن متوقعاً.

وقالت "رحمة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "كنا منتظرين الرأفة شوية نظراً لحداثة سنها ومابتعرفش إيه الغلط وإيه القوانين، حرام تترمي مع بنات ليل جايين من كباريهات".

وتساءلت الشقيقة باكية: "كل بنات جيلها بتلبس كده.. إيه الإغراء إللي هيا عملته؟.. أنا دلوقتي مش عارفة أمشي بولادي في الشارع بعد التشهير ده والكلام إللي اتقال علينا في كل حتة؟ أختي ناجحة طول حياتها أنا مش مصدقة، أبويا مكنش مصدق وكان بيشوفها بالعافية في المحكمة".

وتابعت: "نفسي أشوفها حتى لو في زيارة... إحنا عيلة بسيطة بناكل ونشرب وننام مش فاهمين حاجة في البلد حتى الوزراء مانعرفش أسمائهم".

وتحدثت عن شقيقتها قائلة: "أختي كانت فاشون وجسمها حلو وهي شخصية مرحة وضحكتها في وشها وتسعد كل من حولها حتى عندما كانت تزورنا في البيت كنا كلنا بنضحك"، نافية ما تردد عن هروبها من منزلها، مشيرة إلى أنها ابتعدت للتركيز في الدراسة وكنا على اتصال دائم بها ونعرف كل تفاصيلها.

وأكدت أن هذا التطبيق الذي تعمل عليه شقيقتها مستخدم في مصر ومرخص "كل الناس بتستخدمه وهيا مكنتش تعرف القانون وأنا بقالي ثلاثة شهور ماشفتهاش نفسي أشوفها وأقعد معاها أنا إللي ربتها على إيدي .. أبويا تعبان وأمي مريضة ومنهارة".