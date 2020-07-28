بدء الدراسة بألسن وحاسبات جنوب الوادي العام المقبل

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، على بدء الدراسة بكليتي الألسن وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة اعتبارا من العام الجامعي 2020/2021 .

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية الطب جامعة جنوب الوادي ومعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، للارتقاء بمستوى الباحثين وتسهيل البحث العلمي على نطاق واسع.

ووافق المجلس على الإعلان عن فتح باب التقدم للدراسات العليا بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021، وعلى مقترح اللائحة الداخلية لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.

واعتمد المجلس تعيين الدكتور محمد يونس محمد علي في وظيفة أستاذ بكلية الحقوق، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ للدكتور ناجي عبد الوهاب هلال أحمد بكلية التربية بقنا، والتعيين في درجة أستاذ مساعد لكل من الدكتور رؤوف أبو الوفا محمد والدكتور عصام حشمت محمد بكلية الآثار.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي للدكتورة هبة أحمد عثمان صالح والدكتورة غادة محمد عبد الرازق لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب، والتعيين في درجة مدرس لكل من الدكتورة منى محمد مرسي بكلية الآداب والدكتورة أماني محمد إبراهيم بكلية العلاج الطبيعي ومنح درجة الدكتوراه لـ 5 طلاب من مختلف كليات الجامعة ومنح درجة الماجستير لـ 15 طالبا من مختلف الجامعات.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2020 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية (برنامج معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية التعليم العام)، وعددهم 37 طالبا وطالبة ومنح درجة البكالوريوس لـ 68 طالبا وطالبة تعليم أساسي شعبة علوم باللغة الإنجليزية، كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا.

كما تقرر منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور أكتوبر 2019 درجة الدبلوم التخصصي في التمريض وعددهم 3 طلاب وطالبة بعد قضاء فترة الامتياز الإجباري (6 أشهر)، كل بالتقدير الحاصل عليه من المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض.