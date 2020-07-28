أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء 28 يوليو، استمرارا للخدمات التي تقدمها، وذلك بعد ارتفاعها مساء أمس لأعلى مستوى لها محليا، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 990 و992 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 866 و868 جنيها.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 742 و744 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و944 جنيها.