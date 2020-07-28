استعدادت نقل جثمان طبيب الغلابة لمقابر الأسرة بالبحيرة

تستعد أسرة الدكتور محمد مشالي المعروف بـ"طبيب الغلابة" الذي وافته المنية صباح اليوم، لنقل جثمانه إلى مقابر الاسرة في محافظة البحيرة.

ونقلت أسرة طبيب الغلابة، جثمان الفقيد داخل سيارة إسعاف، استعدادا لنقلها إلى مدافن الأسرة.

وقال عمرو محمد مشالي، الابن الأكبر لطبيب الغلابة، إن جنازة الراحل ستكون في مسقط رأسه بإيتاي البارود، بمنطقة ظهر التمساح، عقب صلاة الظهر اليوم.

وتوفي الدكتور محمد مشالي بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل الى المستشفى.

والدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة" له عيادة في محافظة الغربية، يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات.

وتخرج مشالي في طب قصر العيني عام 1968، وعمل طبيبا في عدد من الوحدات الريفية داخل محافظة الغربية، وتزوج من طبيبة كيميائية وله 3 أبناء: "عمرو، وهيثم"، مهندسين، ووليد حاصل على بكالوريوس تجارة وموظف بإحدى الشركات العمرانية.

تدرج "طبيب الغلابة" في المناصب داخل مستشفيات محافظة الغربية، فشغل منصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم مديرا لمركز طبي "سعيد" في طنطا حتى خروج على المعاش في 2004، ولديه 3 عيادات في مدينة طنطا، بجوار مسجد السيد البدوي، والثانية في قرية محلة روح، والثالثة في قرية شبشير الحصة، بمركز طنطا.