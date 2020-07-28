تحذير قائدي السيارات بحلايب وشلاتين من السرعة الزائدة بعد بيان الأرصاد

حذرت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، قائدي المركبات من تجاوز السرعات المقررة، حفاظا على أرواحهم، بعد تحذير الأرصاد من تكاثر السحب واحتمالية سقوط أمطار غزيرة في حلايب وشلاتين.

وأصدر محافظ البحر الأحمر، عدة توجيهات للحفاظ على سلامة المواطن وحماية المنشآت، والاستعداد التام بغرفة العمليات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أفادت في بيان لها اليوم الثلاثاء باحتمالية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدينتي حلايب وشلاتين، مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة وغزيرة والتي قد تكون رعدية مع نشاط ملحوظ للرياح، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لمدة 72 ساعة قادمة ابتداء من اليوم.