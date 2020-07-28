مد 6 أشهر للراغبين من مبعوثي جامعة المنصورة لاستكمال أبحاثهم

قرر مجلس جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، الموافقة على المد لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الموفدين للخارج لمدة 6 أشهر بعد نهاية المدة.

وجاء القرار لمنح الموفدين الفرصة لاستكمال أبحاثهم التي توقفت خلال فترة الإغلاق، مع تطبيق قواعد مجلس الجامعة.

صدر القرار بناء على لقاء الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، مع المبعوثين أبناء جامعة المنصورة والذي انعقد يوم الأحد الماضي عبر الفيديو كونفرنس.