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"صحة الغربية" تنعى "طبيب الغلابة": وهب حياته لخدمة المرضى

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
11:38 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
طبيب الغلابة

طبيب الغلابة

نعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، الطبيب محمد مشالي، الشهير بطبيب الغلابة، والذي وفاته المنية.

وقالت مديرية الصحة في بيان صادر عنها: "تنعى مديرية الصحة بالغربية وجميع العاملين بها برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، ببالغ الأسى والحزن طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم، لتفقد محافظه الغربية أحد رموزها الطبية، طبيبا وهب حياته لخدمة مرضاها، خالص العزاء والمواسها لأسرة الفقيد، ندعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

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