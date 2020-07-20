وزير الإنتاج الحربي: سنقفز بالصناعة الوطنية العسكرية

أثنى اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الفترة التي تولى خلالها الفريق محمد العصار الوزارة، قائلًا: "أرسل تحية تقدير واحترام وإجلال لروح الفريق محمد العصار، رحمه الله، فقد كان له دور وطني كبير، أثناء فترة قيادة الإنتاج الحربي، منذ عام 2015".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الفريق العصار، ساهم في نهضة وتقدم الوزارة، ودعم الصناعة الوطنية، وخلق جيلًا كبيرًا من المهندسين في القوات المسلحة، تتلمذوا على يديه.

وعن خططه بالوزارة، قال إنه يسعى لتعميق وزيادة التصنيع المحلي، بالتعاون مع جميع الجهات بالدولة، سواء القطاع العام أو الخاص، أو شركات قطاع الأعمال، مضيفًا: "لن نجري فقط للأمام، بل سنقفز للأمام في الإنتاج الوطني العسكري".

وأكد، أنه لا يجب إغفال الرصيد الكبير من الخبرات والامكانات، التي يمتلكها القطاع الخاص، مشددًا على أنها إذا انصهرت في بوتقة واحدة مع بقية القطاعات، فإنه سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة.