رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الإنتاج الحربي: سنقفز بالصناعة الوطنية العسكرية

كتب:

شريف سليمان
10:55 م | الإثنين 20 يوليو 2020
وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الدولة للإنتاج الحربي

أثنى اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الفترة التي تولى خلالها الفريق محمد العصار الوزارة، قائلًا: "أرسل تحية تقدير واحترام وإجلال لروح الفريق محمد العصار، رحمه الله، فقد كان له دور وطني كبير، أثناء فترة قيادة الإنتاج الحربي، منذ عام 2015".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الفريق العصار، ساهم في نهضة وتقدم الوزارة، ودعم الصناعة الوطنية، وخلق جيلًا كبيرًا من المهندسين في القوات المسلحة، تتلمذوا على يديه.

وعن خططه بالوزارة، قال إنه يسعى لتعميق وزيادة التصنيع المحلي، بالتعاون مع جميع الجهات بالدولة، سواء القطاع العام أو الخاص، أو شركات قطاع الأعمال، مضيفًا: "لن نجري فقط للأمام، بل سنقفز للأمام في الإنتاج الوطني العسكري".

وأكد، أنه لا يجب إغفال الرصيد الكبير من الخبرات والامكانات، التي يمتلكها القطاع الخاص، مشددًا على أنها إذا انصهرت في بوتقة واحدة مع بقية القطاعات، فإنه سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة.

اقرأ المزيد:

وزير الإنتاج الحربي: من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره

وزير الإنتاج الحربي: تعميق التصنيع "الحربي" من أهم مهامي وتعيين الشباب

عاجل.. وزير الإنتاج الحربي: مهمتنا الأساسية تلبية احتياجات الجيش والشرطة

التراس عن وزير الإنتاج الحربي الجديد: "حاسم وحازم في قرارته"

عاجل.. وزير الإنتاج الحربي: من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك قراره

عاجل.. السيسي يشهد أداء اليمين لوزير الإنتاج الحربي

"التراس" يمنح وزير الإنتاج الحربي درع "العربية للتصنيع": نتمنى نجاحك

عاجل.. أول تصريحات وزير الإنتاج الحربي الجديد: سنتعاون مع شركات عالمية