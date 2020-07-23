وزير الإنتاج الحربي يهنئ العاملين بـ"23 يوليو": لنبذل المزيد من الجهد والعرق

تقَّدم اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بخالص التهنئة لجميع العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

ودعا الوزير أن يوقفهم الله عز وجل لبذل المزيد من الجهد والعرق لرفعة شأن الإنتاج الحربي، من أجل الحفاظ على الوطن، وسلامة أراضيه.

وتعتبر تلك أول رسالة يوجهها اللواء مرسي إلى العاملين بوزارة الإنتاج الحربي، عقب حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عدة أيام.