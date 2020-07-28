قبول التقدم بمستندات ملكيات للحيازات أو طلبات تصالح للكيانات المخالفة بالساحل الشمالي

صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تقرر قبول التقدم بالمستندات الخاصة بأي ملكيات للحيازات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريباً بالساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.وأوضح المهندس محمد أنور هلال أنه يتم تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 طريق مراقيا بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات اعتباراً من يوم الأحد 9/8/2020 مرفقاً بها (مستندات الملكية و سند التواجد على أن يتضمن الطلب "تسلسل الملكية – كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية – تراخيص البناء أو قرارات التخصيص أو التقسيم إن وجدت – أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة").وأشار المهندس محمد أنور هلال، إلى أنه تقرر أيضاً قيام كافة الكيانات التي قامت بالبناء بدون ترخيص بالتقدم بطلبات التصالح اعتباراً من تاريخه وحتى موعد غايته 30/9/2020، علماً بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانوناً حيال أي مخالفات لم يتم التصالح بشأنها.وأكد أن الهيئة تحذر من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.