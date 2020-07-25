رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد شركة بورتو لطرح وحدات سكنية بمشروعها

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أيمن بن خليفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورتو ومسؤولي مشروع الشركة بأسيوط.

وضم وفد الشركة كل من المهندس عماد رجب الرئيس التنفيذي للمشروع، والمهندس أيمن رجب المهندس التنفيذي للمشروع، ومحمد نصير المدير الإقليمي للمبيعات، بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستعرض الدكتور أيمن خليفة، ملامح المشروع العمراني الجديد والمتضمن إقامة مجمع سكني ترفيهي بمدينة ناصر الجديدة والتي تُعد أحد مدن الجيل الرابع المتطورة والمقامة أعلى منطقة الهضبة بجوار مطار أسيوط وتبلغ ميزانية المشروع نحو 4.5 مليار جنيه، وتبلغ مساحته 77 فدانا تشغل الوحدات السكنية 15% من المساحة الإجمالية منه.

وأضاف أن المشروع يتضمن شقق سكنية متدرجة المساحة تبدأ من غرفة واحدة وصالة على مساحة 67 مترا، وغرفتين وصالة على مساحة 105 أمتار وكذلك 3 غرف وصالة على مساحة 145 مترا إلى جانب فيلل تتراوح مساحتها من 110 أمتار إلى 226 مترا.

وأوضح " الجمال " أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توفير عروض خاصة لمنتسبى الجامعة حيث من المقرر الإعلان تفصيلاً عن الأسعار والمساحات المتاحة ، وعلى من يرغب في الشراء التوجه إلى مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث سيتم التعاقد مع الشركة للشراء على نحو مجموعات وذلك بأسعار مخفضة عن المعتاد وتيسيرات خاصة في السداد وذلك لكافة الأفراد من منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأقاربهم من الدرجة الأولى .