السيسي: الاستثمارات الخاصة بالحفاظ على المياه تقترب من تريليون جنيه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لقطاع الزراعة من أجل الحفاظ على مياه النيل، فذكر أنه يتم عمل تبطين للترع لمساحة 20 الف كيلو متر كمرحلة أولى من أجل تقليل حجم الفقد، وهذا المشروع سيتم الانتهاء منه خلال عامين "مش انتوا قلقانين .. طيب عندكم حق، لو قلقانين إعملوا اللي أنا بقولكم عليه".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاحه مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي: "لو قلقانين نخلص ده في قد إيه؟ كل مسار يتعمل، نخلي أهالي القرى يساهموا في أنهم يشتغلوا ويطلعوا معانا عشان نخلص الـ 20 ألف كيلو متر من تبطين هذه الترع خلال سنة أو 8 شهور، ومش ببلاش، بفلوس".

وأوضح رئيس الجمهورية، أنه يجب الحفاظ على المصارف والترع، وأن تترك بحالة جيدة، وعدم التعدي على جسورها أو البناء فوق جسورها "القلق مش كلام، إجراءات، نعمل ري حديث لباقي كل الزراعات، عشان نوفر كل نقطة مياه".

وتابع : "نوفرها عشان حجم الزيادة السكانية بتاعتنا اللي موجود يتطلب مياه، نعالج المياه المطلوبة خلال الـ 20 أو 30 سنة لحد 2037 هقول كبير، حجم الاستثمارات اللي هتتعمل داخلة على التريليون جنية، يعني ألف مليار جنيه في هذه المشروعات".