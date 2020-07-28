عاجل.. السيسي للمصريين: العبوا رياضة.. "وزننا زاد في الحظر"

ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين، بضروة ممارسة الرياضة ما أمكن، لمواجهة كورونا ودعم المناعة، "نتيجة الإغلاق لشهور كلنا وززنا زاد شوية.. هتستغربوا إننا بقول كدا.. وزننا زاد لأن كله قعد في البيت.. نلعب رياضة علشان المناعة تزيد ونتخلص من الوزن الزيادة".

وأضاف الرئيس خلال حفل افتتاح مدينة الروبيكي الصناعية: "عندنا مصانع كتير جاهزة للافتتاح، ويمكن الفترة اللي فاتت علشان الظروف سكتنا وما افتتحناش، ونتمنى الخبراء الأجانب ييجوا وننهى المصانع ونسعد كلنا بالمصانع، ولازم كل الشركات تبعتلي تقارير وأرجوا المسؤولين الكبار يتابعوا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة. وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".