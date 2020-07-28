تحرير 20 مخالفة تموينية بمطاي.. واستعدادات لاستقبال العيد بملوي

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بالمنيا، 20 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين، والتأكد من مدي توافر المواد الغذائية والسلع وخاصة خلال الفترة الراهنة في ظل مواجهه الدولة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن تحرير 20 مخالفة تموينية بالمدينة والقرى المجاورة، تنوعت بين (مخالفات لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية – محاضر لمخالفه شروط السلامة والصحة المهنية – عدم وجود سجلات – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – عرض منتهي الصلاحية – منشات تجارية بدون ترخيص).

وفي ملوي عقد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس المركز والمدينة اجتماعا مع ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات التنفيذية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى.

أكد "رئيس المدينة" على تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الادارات التنفيذية وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حل أى مشكلة تطرأ فى أسرع وقت.

وشدد على جميع المسئولين بضرورة التواجد الميدانى بالشارع خلال أيام العيد ومتابعة النوبتجيات بجميع المصالح والهيئات الحكومية، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية، والشوارع بشكل دوري، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

كما شدد على حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المركز والمدينة باستقبال أضاحي الأهالي، بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني، مع التفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة.