افتتحها الرئيس اليوم.. مصانع الغزل بالمدينة الصناعية في الروبيكي (صور)

تنشر "الوطن" صورا من مصانع المدينة الصناعية بالروبيكي، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، والتي جرى تنفيذها عبر الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وخبراء محليين ودوليين.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

تقدم "الوطن" تغطية خاصة لقرائها، لأحدث الافتتاحات الرئاسية للمشروعات القومية في المدينة الصناعية بالروبيكي المتخصصة في كل ما يخص دباغة الجلود عبر هذا الرابط.