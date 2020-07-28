عرض 10 أفلام من اختيارات كان الرسمية بمهرجان Deauville الأمريكي

تقرر إقامة مهرجان Deauville السينمائي للفيلم الأمريكي، من 4 سبتمبر وحتى 12 من ذات الشهر، وDeauville للفيلم الأمريكي هو مهرجان سينمائي سنوي مخصص للسينما الأمريكية، يقام منذ عام 1975 في دوفيل بفرنسا.

ويعتبر من المهرجانات التي تقام رغم فيروس كورونا، رغم إلغاء الكثير من الأحداث الفنية وتأجيل بعضها، وإقامة بعض المهرجانات بشكل افتراضي أون لاين.

ويعرض لأول مرة بالمهرجان 10 أفلام من التي كانت في قائمة الاختيار الرسمي لمهرجان كان لعام 2020.

وتقرر إقامة بعض المهرجانات الفنية، إذ أعلن مهرجان روما السينمائي الدولي، انعقاد دورته في الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر، ليضم العديد من الأفلام التي كانت ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان كان السينمائي.

كما تقرر إقامة مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي في الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس، وحدد مهرجان شنغهاي الدولي للتلفزيون مواعيده، ومن المقرر أن تستمر فعالياته من 3 إلى 7 أغسطس.

كما أعلن مهرجان الفيلم الدولي الأول بالصين، تنظيم عروضه بداية من 26 يوليو إلى 3 أغسطس في شنغهاي.