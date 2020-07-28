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أسيوط تستعد لعيد الأضحى بتوفير الاحتياجات الغذائية

كتب:

سعاد أحمد
01:21 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع الحالة القصوى للطوارئ ووقف الإجازات والراحات بجميع أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات الفرعية، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وربطها بغرف عمليات المراكز ومديرية التموين.

وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه جرى تكثيف العناصر المتواجدة بغرف العمليات، حيث جرى تخصيص أرقام (2325440 - 2327230 ـ 2293938) لغرفة عمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات الفرعية لتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين.

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