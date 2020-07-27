محافظ أسيوط يفتتح الوحدة البيطرية بالأقادمة والمجزر اليدوي بعرب مطير

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مبنى الوحدة البيطرية بقرية الأقادمة بمركز أبوتيج بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، كما استكمل جولته التفقدية اليوم، بافتتاح المجزر اليدوي بقرية عرب مطير بمركز البداري بتكلفة 5 مليون و600 ألف جنيه في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

رافقه خلال الافتتاح المهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج والدكتور صلاح علي قطب مدير التخطيط والمتابعة بمديرية الطب البيطري ومساعد رئيس المركز ورؤساء القرى.

وبدأ المحافظ جولته بمركز أبوتيج بافتتاح الوحدة البيطرية بقرية الأقادمة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه وقام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ثم تفقد أقسام الوحدة واستمع إلى شرح لبعض الأجهزة الطبية الحديثة التي سيتم استخدامها في الوحدة من تلقيح صناعي وأجهزة أشعة حديثة وأشاد بمستوى الوحدة وتجهيزاتها.

كما قام المحافظ – خلال جولته بمركز البداري بافتتاح المجزر اليدوي بقرية عرب مطير وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية والذي تم إنشاؤه بتكلفة 5 مليون و600 ألف جنيه ضمن خطة تطوير المجازر بوزارة التنمية المحلية مشيرًا لأهمية المجزر لإجراء عمليات الذبح داخل المجزر تحت إشراف الطب البيطري لضمان تقديم اللحوم الطازجة بطريقة سليمة وآمنة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ويعمل المجزر بطاقة تستوعب الماشية والأغنام من المذبوحات وتفقد أقسام المجزر.

وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ المشروعات التي يجرى تنفيذها للتأكيد على ضرورة الالتزام بجودة الأعمال وفقاً للاشتراطات والمواصفات القياسية ونهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية لافتًا إلى أنه تم تجهيز الوحدات البيطرية بالمحافظة بالأجهزة الطبية الحديثة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".