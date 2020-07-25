"تويوتا" تطلق النسخة الجديدة لسيارة 2021 Venza

أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية، إطلاق النسخة الجديدة من سيارة 2021 Venza الجديدة كليًا، في تجربة قيادة بديهية مع التسارع السلس، وانخفاض مستوى الضجيج والاهتزاز والخشونة بتصميم متطور.

وتكسر السيارة ذات الطراز الجديد، حاجز التشابه في فئة السيارات متعددة الاستخدامات ذات الصف الثاني.

تأتي سيارة 2021 Venza الجديدة كليًا مجهزة حصريًا بنظام نقل الحركة Toyota Hybrid System II والمحرك الإلكتروني المتطور للدفع الرباعي عند الطلب، إلى جانب الأداء المريح في المناطق الحضرية والطرق السريعة، من المتوقع أن تتمتع Venza بكفاءة مذهلة في استهلاك الوقود.

وتوفر 2021 Venza مساحة واسعة لخمسة أشخاص في حزمة عالية المناورة.

كما تتوفر مجموعة من الميزات التي تركز على التكنولوجيا، بما في ذلك شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة مع 9 مكبرات صوت JBL، وشاشة عرض متعددة المعلومات مقاس 7 بوصات، ومرآة عرض خلفية رقمية، وشاشة عرض ملونة مقاس 10 بوصات.

وتشمل المميزات الأخرى المتاحة سقف Star GazeTM الزجاجي البانورامي الثابت، وهو الأول من نوعه لتويوتا، والمقاعد الأمامية المدفأة والتهوية التي تمهد الطريق لجولة كبرى حقيقية ورشيقة.

يأتي ذلك إضافة إلى الحماية المثالية من الاصطدام التي توفرها منصة TNGA-K التي من المتوقع أن تحقق أعلى تصنيفات سلامة.