عاجل.. السيسي لـ وزير النقل: معندناش هدايا.. كله بالحساب يا حبيبي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نجحنا بفضل الله وبقيمنا الراقية وشرفنا وأمانتنا.. 2013 الدنيا في مصر كانت صعبة ولو كنا ظالمين معتدين مكانش ربنا وفقنا.. لكن بفضل الله وبالقيم اللي ماشيين بيها دي لازم يكون النجاح والتوفيق هو الجايزة اللي ربنا بيديهالنا لكن بالعمل والجد".

وأضاف الرئيس، خلال حفل افتتاح مدينة الروبيكي: "البلد وبفضل الله والحكومة وخططها.. ليل ونهار شغالين في كل القطاعات، وكان المفروض نفتتح في قطاع النقل لوحده وكان المستهدف في الشهر الحالي تكون الجرارات والعربيات جديدة.. هو الخطة تلاقوا القطاع تلاقوه بكفاءة جيدة، وأتصور خلال عام 39 قطارا جاهزين للعمل، وعاوزين الناس تستفيد منها".

وردّ وزير النقل: "الناس مستنية الهدية دي من حضرتك".. ليردّ الرئيس: "لأ مفيش هدايا.. كله بالحساب يا حبيبي علشان الهدايا شوفتوا عملت إيه في مصر.. وإلا القطاع هيرجع خردة وغير اقتصادي وخسارة على البلد".

واستكمل السيسي: "لو بتركب مواصلة وبتدفع 15 جنيه متستكترش الـ5 جنيه عليا".

وقال كامل الوزير وزير النقل: "المشروعات المخططة من 30 يونيو 2014 لـ2024 تساوي 1.1 تريليون جنيه لقطاع النقل فقط".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة. وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.