السيسي: التحديات لن تنتهي من أي أمة.. دي مسار يعيش فيه البشرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك خطة ومبادرة تم طرحها من أجل استكمال ما تبقى من الأراضي الزراعية للعمل بنظام الري الحديث، متسائلًا :" حاجة زي دي نعملها في قد إيه؟ في سنة ولا اثنين ولا في خمسة، لا طبعًا في سنة، متناموش".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح المدينة الصناعية في الروبيكي، أنه عندما يتحدث في مثل هذه المؤتمرات يشعر وكأنه يتحدث مع أهله وناسه، " كلنا مع بعض، والبلد دي مش هتطلع لقدام غير بينا كلنا، مش بيا لوحدي ولا بالحكومة، بينا كلنا".

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن هناك تحديات كثيرة، والتحديات لن تنتهي من أي أمه، " دي حاجة ملتصقة، مسار يعيش فيه البشرية كلها، كل دولة لها مشاكلها وتحدياتها، تهون بالإجماع والكتلة، الكتلة الشعبية والوعي والفهم، وبالناس اللي حريصة على امنها واستقرارها".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".