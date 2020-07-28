"عمال الإسكندرية" يطالب العاملين بضرورة المشاركة في انتخابات الشيوخ

طالب مجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية على ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واختيار الأعضاء الذين يساندون الدولة المصرية، ويقفون معها في مواجهة الأخطار المحدقة بها.

وأكد البدوي، خلال اجتماعه، بمقر اتحاد عمال الأسكندرية، أن من يقف مع الدولة المصرية ينحاز بالتأكيد لعمال مصر لأنهم عصب الاقتصاد والمحرك الأساسي للتنمية.

وأوضح رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم في وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية وهما عصب الحياة بالنسبة للعمال، مؤكدًا على أن اختيار أفضل المرشحين سيساهم بشكل كبير في هذه السياسات والتي تؤثر بشكل مباشر في حياة العمال.