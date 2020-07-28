تعرف على إجراءات الطعون والقوائم النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ

شهدت الأيام الماضية نظر عدد من الطعون على عدد من المترشحين على مقاعد مجلس الشيوخ، وحسمها خلال الساعات الماضية، ليعود عدد منهم مرة أخرى للسباق الانتخابى، ويحسم استبعاد آخرين بشكل نهائى، وذلك تمهيداً لإعلان قوائم الأسماء النهائية، وترصد «الوطن» الإجراءات الخاصة بالطعون وشروط الترشح التى تتحكم فى عملية الاستبعاد كالآتى:

فحص طلبات الترشح

تقديم طلبات ويتم تسجيلها على حسب المقاعد التى ينافس عليها المرشحون سواء فردى أو قائمة.

تتولى لجنة أو أكثر بكل محافظة برئاسة قاضٍ فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة.

يصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

قوائم وأسماء المرشحين

يُعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح كشفان يُخصص أولهما لمرشحى المقاعد الفردية، وثانيها لمرشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.

يتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الثانى اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح.

يستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المترشحين كلٍ فى دائرته فى صحيفتين يوميتين واسعتَى الانتشار.

الطعن على قوائم وأسماء المرشحين

يحق لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى كشف المترشحين أن يطعن على القرار، وكذلك يحق للمترشحين الطعن على قرار إدراج اسم أى من المترشحين.

لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية أن يمارس حقه فى الطعن على قرار الإدراج أو عدمه.