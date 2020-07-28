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أطباء "الأقصر العام" ينجحون في تركيب شريحة بفخذ مصاب بكورونا

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
01:12 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
أطباء المستشفى أثناء إجراء العملية الجراحية

أطباء المستشفى أثناء إجراء العملية الجراحية

شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحي، بقيادة الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، اليوم الثلاثاء، إجراء عملية جراحية جديدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك عقب نجاح المستشفى في تسجيل 382 حالة شفاء من الفيروس وإجراء 23 عملية جراحية متنوعة.

ومن جانبه، قال عبد الرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامي لمستشفى الأقصر العام للعزل، إن الفريق الطبي للعزل بالمستشفى تمكن من إجراء عملية تركيب شريحة بالفخذ لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتسمى عملية DHS وتم إجراؤها بمعرفة أخصائي العظام الدكتور أحمد أبراهيم ، وطبيب مقيم عظام الدكتور محمد عبد النبي وطبيب تخدير الدكتور محمود الصادق، وتمريض العمليات عمرو حنفي ومحمود سيد.

 

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