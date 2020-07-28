ضبط تشكيل عصابي سرق 10 شقق في جمصة بالدقهلية

ألقى ضباط قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بأسلوب كسر الأبواب.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد عبد الحميد مأمور قسم شرطة جمصة ، بتعدد البلاغات عن سرقة عدد من الشقق بأسلوب كسر المنازل.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع 4 أشخاص مقيمين بمحافظتي الغربية والدقهلية، اثنان منهم لهما معلومات جنائية.

بتقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبطهم، وبمواجهتهم، في محضر الشرطة، اعترفوا بنشاطهم في سرقات المساكن، وارتكابهم 10 وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة جمصة.

وبإرشادهم جرى ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، عبارة عن "11 تليفزيون، 10 غسالات - 13 مروحة - بوتاجاز - ثلاجة - 16 أسطوانة بوتاجاز - مطبخان خشبيان بمحتوياتهما"، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.