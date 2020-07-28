كشف ملابسات واقعة سرقة ألواح طاقة شمسية من موقع بأسوان وضبط الجناه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان (من موظف بإحدى شركات الطاقة الشمسية - كائن مقرها بدائرة المركز) بإكتشاف مسئولى الشركة فقد ( عدد 158 لوح طاقة شمسية " مخصصين كقطع غيار") من موقع تابع للشركة يقع بدائرة المركز ، وإتهامه لأفراد الأمن الإدارى التابعين لإحدى شركات الأمن والحراسة المتعاقد معها لحراسة ذلك الموقع.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة ( مشرف أمن إدارى بشركة مقاولات ، فرد أمن إدارى بشركة الأمن والحراسة المتعاقد معها لحراسة ذلك الموقع ، عدد 4 عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بقرية بنبان دائرة المركز ، مالك مزرعة – له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بالأقصر).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم عدا مالك المزرعة.. وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة، وإتفاقهم على إرتكاب الواقعة وفى سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا سيارة نقل حيث قاموا بالإستيلاء على الألواح المشار إليها على فترات متباعدة بإستخدام السيارة والإحتفاظ بالمسروقات داخل المزرعة ملك المتهم الهارب.

تم بإرشاد المتهمين ضبط( عدد 106 لوح ، عدد 4 أجهزة كونفنتر "خاصة بتجميع الطاقة الشمسية " لم يبلغ بسرقتها ) ، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب وباقى المسروقات .

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.