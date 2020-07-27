عقوبات تنتظر المخالفين خلال العيد.. بينها ذبح الأضاحي في الشوارع

بدأت الحكومة المصرية اعتبارًا من أمس الأحد، الموافق 26 يوليو الحالي، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد الأربعاء الماضي.

وبالرغم من استمرار تطبيق بعض الإجراءات السابقة، إلا أنّ الحكومة أقرت أيضًا بعض العقوبات والغرامات التي يمكن أن تلاحق المواطنين تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وترصدها "الوطن" على النحو التالي:

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

أقرت الحكومة بالاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات وجميع أماكن تجمعات وتواجد الأفراد، باعتبارها الإجراء الاحترازي الأهم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وحذر من أنّ عدم ارتداء الكمامات قد يعرض الأفراد والمنشآت للعقوبات والغرامات التي أقرتها الدولة سابقًا.

ونصت المادة 13 من القرار على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

ونصت المادة 14 على أن يُعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎ونصت المادة 15، على أن تُغلق إداريًا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.

عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات

ومن أبرز الإجراءات التي استمرت الحكومة في تطبيقها، منع تناول الشيشة، لأنها أحد أسباب انتقال العدوى، وأقرت أنّ عقوبة المخالف تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا.

عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

وشددت محافظتي القاهرة والجيزة على حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وحال مخالفة ذلك يجري توقيع غرامة قدرها يتراوح من 3000 إلى 5000 جنيه نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله، على أن تكون عملية الذبح مقتصرة في المجازر الحكومية التي خصصتها الحكومة بشكل مجاني للمواطنين.

وأشار الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إلى أنّ غرامة الذبح خارج المجازر تصل إلى حبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

عقوبة إقامة شادر لبيع لحوم الأضاحي

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إنّ إقامة أي شوادر لبيع اللحوم والخراف يعد مخالفًا للقانون وتوقع عليه غرامة بيئية من ألف إلى 20 ألف جنيه، وفق القانون رقم 4 لسنة 1994، علاوة على تحرير محضر إتلاف رصيف وإشغال بمساحة مختلفة، بالإضافة إلى إزالة الشادر على الفور.

عقوبة المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ عقوبة أي مخالف للإجراءات الاحترازية ستكون سحب الرخصة من المُشغل وتشميع المكان على الفور، ومن أبرز هذه الإجراءات تطبيق الإشغال بنسبة 50%، واستبدال الأكواب والأطباق الزجاجية بأخرى أحادية الاستخدام، ومنع استخدام الطاولة والدومينو، والالتزام بالتباعد بين الأفراد وبعضهم وبين كل طاولة وأخرى، مع استمرار عمل المحال حتى الساعة العاشرة مساءًا، والمطاعم والكافيهات والمقاهي حتى الثانية عشر مساءا.

عقوبة المساجد المخالفة

أقرت وزارة الأوقاف اقتصار صلاة العيد على النقل من أحد المساجد الكبرى فقط، مع رفع تكبيرات العيد باستخدام مكبرات الصوت وسيجري نقل الصلاة عبر إذاعة القرآن الكريم، مشددةّ على أنه سيجري فورًا غلق أي مسجد وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا، في حال عدم التزام المصلين بالضوابط التي جرى الإعلان عنها سابقًا وتعميمها على جميع مديريات الأوقاف.

وفي حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيجري توقيع أقصى عقوبة على المتسبب، مع التحذير من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.

عقوبات دور المناسبات المخالفة

أقرّ مجلس الوزراء استمرار حظر إقامة الأفراح في كل القاعات وداخل الفنادق حتى إشعار آخر وكذلك قاعات تلقي العزاء، وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ هناك عقوبات رادعة ستُوقع على المنشآت المخالفة للقرارات الصحية التى أعلن عنها رئيس الوزراء مثل صالات الأفراح والعزاءات، موضحًا: "عقوبات جنائية تصل للحبس لمدة سنة وغلق إداري كامل وفوري للمنشأة المخالفة".