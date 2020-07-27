مسؤول بـ"الزراعة": ذبح الأضاحي بطريقة غير علمية يلوث اللحوم

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إنه يجب ذبح الأضاحي في المجازر خلال عيد الأضحى المبارك حفاظًا على البيئة وجودة اللحوم والصحة العامة، بدلًا من حدوث تلوث في أماكن الذبح بشكل عشوائي.

وأضاف "سليمان" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc"، أن الذبح عندما يجري في المجازر فإنه يجرى توقيع الكشف الطبي على الأضحية من قبل لجنة مكونة من الأطباء البيطريين، كما تختلف طريقة الذبح نفسها على أيدي المتدربين.

وأردف، أن طريقة خروج الدم من الذبح والسلخ قد يلوث اللحوم، إذا ما جرى بطريقة عشوائية وغير علمية.

وأشار إلى أن مئات الآلاف من رؤوس الماشية تُذبح في كل عيد أضحى، موضحًا أنه من المتوقع أن يجري نحر أضاحي أكثر من أي سنة هذا العام، وذلك بسبب استقرار الأسعار.