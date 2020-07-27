5 آلاف جنيه عقوبة ذبح الأضاحي بشوارع الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 7312 لسنه 2020، بمنع ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، وذلك حفاظا على سلامة الذبائح من التلوث.

وأكد أنه في حال المخالفة، يحصل مبلغ 5 آلاف جنيه من المخالف، وكذا عدم نقل جلود الأضاحي إلا بتصريح من مديرية الطب البيطري، وفي حال المخالفة، تحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه.

كما قرر المحافظ، حظر إقامة شوادر لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية في الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، إلا بعد الحصول على تصريح، وفي حال المخالفة، تحصيل مبلغ 3 آلاف جنيه من كل مخالف، نظير رفع الإشغالات.

أكد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

كما كلف المحافظ، إدارتي المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بإعداد تقرير يومي، للعرض عليه في هذا الشأن، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.