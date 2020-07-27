رئيس التحرير

محمود مسلم

5 آلاف جنيه عقوبة ذبح الأضاحي بشوارع الشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
08:16 م | الإثنين 27 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 7312 لسنه 2020، بمنع ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، وذلك حفاظا على سلامة الذبائح من التلوث.

وأكد أنه في حال المخالفة، يحصل مبلغ 5 آلاف جنيه من المخالف، وكذا عدم نقل جلود الأضاحي إلا بتصريح من مديرية الطب البيطري، وفي حال المخالفة، تحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه.

كما قرر المحافظ، حظر إقامة شوادر لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية في الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، إلا بعد الحصول على تصريح، وفي حال المخالفة، تحصيل مبلغ 3 آلاف جنيه من كل مخالف، نظير رفع الإشغالات.

أكد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

كما كلف المحافظ، إدارتي المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بإعداد تقرير يومي، للعرض عليه في هذا الشأن، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

اقرأ المزيد:

إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ3 مراكز في الشرقية

محافظ الشرقية يأمر باتخاذ إجراء ضد صاحب كافتريا تعدى على الطريق

محافظ الشرقية يتفقد مجزر ديرب نجم استعدادا لعيد الأضحي

محافظ الشرقية يهدد الشركة المنفذة للمشى السياحي بالزقازيق بسحب المشروع

"تنمية المشروعات" يقدم 141 مليون جنيه قروضا لشباب الشرقية في 6 أشهر

تعليم الشرقية: امتحانات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة غدا

إجراء 280 ألف منظار وقسطرة بمستشفيات الشرقية خلال 6 أشهر