رقم 4 في حلوان خلال يوليو.. الحبس سنتين لمالك حاتي شهير استخدم لحم الحمير

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحلوان، برئاسة المستشار وائل الشوربجي، وبحضور كيرلس وجيه، وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح صابر، بمعاقبة المتهم "كريم. أ" مالك مطعم "حاتي" شهير بحلوان، بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم الحمير، في صناعة الكفتة، وأمرت المحكمة بغلق المطعم.

ويعد المطعم هو الرابع في حلوان، والذي يصدر بحق مالكه حكم بالسجن، بعد مالكي 3 مطاعم شهيرة، صدر ضدهم أحكام بالحبس، الشهر الحالي.

وأجرت المعامل المختصة، تحاليل للعينات المسحوبة، وتبيّن أنّها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبيّن إيجابيتها للفصيلة الخيلية.

كما أجرت المعامل تحاليل العينات المسحوبة من المطعم، نفاذا لأمر النيابة العامة، بتحليل العينات المتحفظ عليها، وإعداد تقرير حولها، وسحبت اللجنة المختصة، العينات بطريقة فنية، ووضعتها في أكياس شفافة، وجرى إرسالها للمعامل، والتي أصدرت النتيجة المتقدمة.

وأمرت النيابة بإحالة مالك المطعم، للمحاكمة الجنائية، واستمع القاضي وائل الشوربجي، رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، وأصدر حكمها المتقدم.