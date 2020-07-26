"أمن الدولة" تغلق "حاتي" شهير بحلوان استخدم لحوم الحمير في الكفتة

أمرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحلوان، برئاسة المستشار وائل الشوربجي، بغلق مطعم "حاتي" شهير في حلوان، وذلك بعد الحكم بحبس مالكه، لمدة عامين، وتغريمه 30 الف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم حمير في صناعة الكفتة.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها بالحديث الشريف: "من غشنا فليس منا".

وشهدت جلسات المحاكمة، تقديم المحامين الحاضرين مع مالك المطعم المتهم، فواتير شراء اللحوم من جزار شهير بشارع التحرير بالدقي، ونظرت المحكمة القضية، واستمعت للنيابة والدفاع، ثم أصدرت الحكم المتقدم، بحضور كيرلس وجيه، وكيل النيابة، وامانة سر صلاح صابر.

وأشارت أوراق القضية رقم 3508 لسنة 2020، الى أن المعامل المختصة، أجرت تحاليل للعينات المسحوبة، ووزنها "كيلو" وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين إيجابيتها للفصيلة "الخيلية"، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأجرت المعامل تحاليل العينات المسحوبة من المطعم، نفاذا لأمر النيابة العامة، بتحليل العينات المتحفظ عليها، وإعداد تقرير حولها، وسحبت اللجنة المختصة، العينات بطريقة فنية، ووضعتها فى أكياس شفافة، وجرى إرسالها للمعامل، والتي أصدرت النتيجة المتقدمة.

وأمرت النيابة بإحالة مالك المطعم، للمحاكمة الجنائية، حيث استمع القاضي وائل الشوربجي، رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، وأصدر حكمها المتقدم.