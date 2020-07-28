إحالة صفحات لبيع منتجات على فيسبوك للنيابة بسبب إخفاء الأسعار

أعلن جهاز حماية المستهلك عن إحالة 6 صفحات من التى تروج وتبيع منتجاتها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الى النيابة العامة وذلك بسبب تعمد مديرى تلك الصفحات عدم الاعلان عن الأسعار والاكتفاء بارسال السعر على الخاص أو استخدام عبارة السعر “Inbox” وذلك بالمخالفة لنصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

وأضاف رئيس الجهاز أن الصفحات التى تم احالتها للنيابة العامة هى : صفحة WATCHI ZER وقيدت برقم 175 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة.

وصفحة Stark Store وقيدت برقم 178 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة.

وصفحة ROPA وقيدت برقم 174 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة.

وصفحة Nour Décor وقيدت برقم 177 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة .

وصفحة Polo eg وقيدت برقم 13706 لسنة 2020 جنح العجوزة.

وصفحة ADAM Watches وقيدت برقم 34584 لسنة 2020 جنح الهرم .

وأشار رئيس الجهاز الى ان الاحالة جاءت فى ضوء مخالفة مديرى الصفحات للمواد أرقام 4 ، 7 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد بضرورة اعلام المستهلك بكافية البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه ، كما يلتزم المورد بان يتضمن الاعلان عن المنتج او الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.

وقال سمير أن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات ومنصات البيع الإلكترونية التي لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح.