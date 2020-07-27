حماية المستهلك: إحالة 9 شركات "أون لاين" للنيابة بسبب البيع "إنبوكس"

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خصص خط ساخن 15303 لكي يكون خاصًا بمبادرة "ما يغلاش عليك" لتقديم خدمة الاستفسار وخدمة الشكوى للمواطنين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "خصصنا رقم واتس آب تفاعلي 01000000329، ولدينا أيضًا عنصر الضبط القضائي للتأكد من السعر وذلك من خلال الحصول على الاطلاع على فواتير التوريد من المصنع قبل وبعد الخصم حيث أنها مثبتة من شهر".

وأردف أنه يمكن شراء السلع عبر المبادرة "أون لاين"، وسيعمل الجهاز على حماية حقوق المستهلك، حيث اجتمع الجهاز بالشركات الكبرى في هذا المجال وأعطى لهم مهلة بخصوص "التواصل مع العملاء عبر الإنبوكس"، قدرها 48 ساعة فالتزم 95% منهم، وحصد باقي الـ5%، وجرى تحويل 9 شركات إلى النيابة وسيعلن الجهاز عن أسمائهم لتحذير الناس من التعامل معهم.

وواصل: "وبالنسبة للأفراد اتحولوا جنحة، بيبيعوا عن طريق التليفونات، والنيابة هتستعلم عنه وهتجيبه.. إنبوكس دي انتهت الحمد لله".