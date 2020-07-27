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"حماية المستهلك": ضبط 40 طن لحوم فاسدة خلال الفترة الماضية

كتب:

شريف سليمان
11:22 م | الإثنين 27 يوليو 2020
الدكتور أحمد سمير

الدكتور أحمد سمير

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ضبط 40 طن لحوم غير صالحة للاستخدام خلال الفترة الماضية مع كل الجهات المعنية.

وأضاف "سمير" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الجهاز يتعامل مع مختلف الشكاوى بسرعة كبيرة، وترسلها إلى الشركات لتقليل فترات الشكاوى لإعادة الحق للمستهلك. 

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه سيتم إعلام المستهلك بالمدة التي سوف يستغرقها بحث الشكوى الخاصة به، وذلك في إطار جهود تطوير الجهاز للخدمات التي يقدمها للمواطنين.

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