وزير الشباب للسوريات والليبيات والأفارقة: لا يوجد لاجئ على أرض مصر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لا يوجد لاجئ على أرض مصر، وإنما الكل أشقاء وأخوة في السراء والضراء يعيشون بالأعراف والقانون الذي يعيش به المواطن المصري، مشيرا إلى أن تاريخ مصر يشهد أنها دائما تحتضن أشقاءها.

وأضاف صبحي، أن يوم الوافدات السوريات والليبيات والأفريقيات وبعض الجنسيات غير مقتصر على توزيع الهدايا فقط أو مهمات الوقاية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإنما لإعلان الرعاية الكاملة التي يجرى توفيرها لهم في كل الأنشطة من الرعاية الأساسية والترفيهية والتعليمية والصحية وغيرها.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وزير الشباب والرياضة، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ لحضور احتفالية بمركز شباب العبور لـ100 من الجنسيات المختلفة "سوريات وأفارقة وليبيات"، حيث تقام تلك الاحتفالية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA لتنفيذ أنشطة وبرامج للوافدات السوريات بمشاركة المصريات.

وأوضح وزير الرياضة أن مركز شباب العبور في تطوير دائم على الرغم من أنه خضع لعملية تطوير كبيرة مؤخرا، إلا أن التطوير مستمر لأنه لا يخدم العبور فقط، وإنما المحافظات المجاورة بحكم المساحة والتعددية الموجودة بالمدينة، مشيرا إلى أن اليوم يجرى تنفيذ يوم رياضي للوافدات من خلال وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لمشروعات التدريب وتطبيق أحد فعاليات الأمم المتحدة المساحات الآمنة كما أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.