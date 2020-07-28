توصيل الكهرباء الدائمة لحرم جامعة دمياط

جرى، اليوم الثلاثاء، توصيل الكهرباء الدائمة بحرم جامعة دمياط، حيث أطلق إشارة بدء تشغيل التيار الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، معلناً بدء عصر جديد بالجامعة.وتكفى الكهرباء التى جرى توصيلها للجامعة مدة تقدر بنحو خمسين عاماً، كما أفاد خبراء كلية الهندسة، ويتطلب ذلك من الأجيال القادمة تطوير المولدات الكهربائية لتفى باحتياجات الجامعة.وأعرب «دعدور» عن سعادته البالغة بهذا الحدث، حيث قال إننى قد تعهدت أمام مجلس الجامعة بعد تشغيل كليتى التمريض والحاسبات بأن أهم الملفات العملاقة التى سأعمل على إتمامها فى الفترة المقبلة من أجل الجامعة؛ ملف إنشاء كلية الطب البشرى وملف الكهرباء الدائمة لحرم الجامعة، ولقد شاء الله أن يكتمل الملفان فى أسبوع واحد رغم أن العمل الشاق بكل منهما استمر حوالى ثلاث سنوات.ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الذى دعم الجامعة فى كل مراحل الإنشاء وتجهيزات البنية التحتية، وكل من المهندس أحمد أبوالعطا وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة بمحافظة دمياط، والمهندس محمد رجب رئيس جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة اللذين أظهرا كل التعاون الصادق مع الجامعة.