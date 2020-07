حرائق وقنابل في مدينة بورتلاند الأمريكية

أعلنت الشرطة المحلية في مدينة بورتلاند الأمريكية، الثلاثاء، أنّ متظاهرين أضرموا النار وألقوا قنابل حارقة على محكمة.

وذكرت شرطة بورتلاند في بيان، انّ المظاهرات بدأت مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، وقام المتظاهرون بسد أحد الطرق المحلية وإلقاء الخطابات لمدة ساعة، في المنطقة، وقرب المحكمة ومنحوتة الأيائل البرونزية المدمرة سابقًا، أشعل بعض المتظاهرين حريقًا كبيرًا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وبعد ذلك، وفقا للشرطة وبعض مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اقترب مئات المتظاهرين الذين يرتدون الأقنعة الواقية من الغاز، والخوذات، حاملين ملصقات وألعاب نارية في أيديهم من المحكمة، وأشعلوا حريقا خلف السياج الذي يفصلها عن الشارع، ألقوا الخشب والحطام في النار لجعلها تحترق بشكل أفضل.

وأضاف البيان: "ألقى الناس الحجارة والزجاجات والأشياء الأخرى، وأطلقوا المفرقعات النارية من خلال السياج، مستهدفين باب المحكمة، وواصلوا القيام بذلك لمدة ساعتين. وفي نحو الساعة 12:00 من يوم 28 يوليو، ألقى شخص المولوتوف أو ما شابه ذلك على باب المحكمة الأمامي".

وأشار البيان إلى أنّ "قنبلة المولوتوف الملقاة تحولت لكرة نار، عندما أصابت المبنى، وجرى سماع دوي الانفجار عن بعد حي بأكمله.

وبدأت الحشود بالتفرق بعد ساعة من الحادث، وغادر المتظاهرون المنطقة تدريجيا، وذكرت شرطة بورتلاند أنّها "لم تفرق الحشود أو تستخدم الغاز المسيل للدموع، ونتيجة لأعمال الشغب، تم اعتقال قاصر".

On night 61 of the Portland antifa riots, people have started another fire on federal courthouse property. They are using the mountains of trash from @RiotRibs as tinder for the flames. Video by @VenturaReport. #PortlandRiots pic.twitter.com/Dsg2vD4edN