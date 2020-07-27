"التموين": حافظنا على أسعار اللحوم رغم ارتفاعها في أمريكا بنسبة 45%

كشف المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، استعدادات الوزارة لعيد الأضحى، فذكر أن هناك وفرة في كمية اللحوم المتوافرة منافذ الجمعيات الاستهلاكية، أكثر من أي وقت سابق، وذلك بسبب حيطة الدولة وحرصها على توفير المخزون الاستراتيجي، موضحًا أن مصر تحافظ على ثبات أسعار اللحوم، في ظل ارتفاعها بأمريكا بنسبة 45%.

وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن سعر كيلو اللحم السوداني يصل إلى 85 جنيها كالعام الماضي، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد بين 63 و67 جنيها، كما أن الوزارة وفرت 65 شادرا للخراف الحية استعدادا لعيد الأضحى.

وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الدولة احتاطت في توفير المخزون الاستراتيجي للسلع، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، أدى إلى ثبات أو انخفاض الأسعار، بالرغم ما يحدث في العالم من أزمات غذائية، كما أن الوزارة تبدأ الموسم مع مستهلكي التموين بكميات كبيرة من لحوم الأضاحي.

وتابع: "سعر كيلو الخراف المذبوحة والمبردة 90 جنيهًا، وسعر كيلو الخراف البلدي 100 جنيه، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد بأقل من 65 جنيها، والفنادق والمطاعم السياحية تستهلك نسبة كبيرة من اللحوم البرازيلي"، موضحًا أن الوزارة تحافظ على سعر الدواجن في الأسواق.

وأشار إلى أن اليوم هو الرابع لاوكازيون الملابس، متوقعا تحسن حركة الشراء خلال الفترة المقبلة، فهناك الكثير من المعروض المغرية في أسعار الملابس، ولكن لا يمكن رصد الأعداد الآن.