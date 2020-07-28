باكستان تدعو مواطنيها إلى شراء الأضاحي عبر الإنترنت

دعت السلطات الباكستانية سكان البلاد إلى شراء أضاحي العيد اللجوء عبر شبكة المعلومات الدولية -الإنترنت - في مسعى منها لوقف تفشي فيروس "كورونا".

وقالت السلطات "إنه في حال تعذر شراء الأضحية عبر الإنترنت فإنه يجب على من يدخل سوق الماشية ارتداء كمامة الوجه"، وذلك بحسب وسائل إعلام، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأسفرت القيود التي تفرضها الحكومة لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي هذا العام عن تراجع أعداد الزبائن المترددين على الأسواق الصاخبة في العادة، والتي تقام، مثل باقي البلدان الإسلامية، في المراكز الحضرية، قبل واحدة من أهم المناسبات الإسلامية - عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير الصحة ظفر ميرزا، في تصريح سابق -الأحد، بعد ثلاثة أسابيع من إصابته بالمرض "في الأسابيع الأربعة الماضية، حدث تباطؤ شديد في تفشي الوباء، مع انخفاض الوفيات بنسبة 80 في المئة".

وأضاف: "في العيد السابق، عندما ازدادت التجمعات، وكان الناس يسافرون، تسبب هذا التفاعل في زيادة الحالات".

ومضى قائلا: "على الناس أن يأخذوا الأمر على محمل الجد، ويتصرفوا بشكل مسؤول، الاحتمال وارد بأن تزيد الحالات مرة أخرى، مثل إسبانيا".