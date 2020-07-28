الهدوء سيد الموقف في جنوب سيناء وغياب لافتات المرشحين من الميادين

يبدو أن معركة مجلس الشيوخ بمحافظة جنوب سيناء، سوف يغلب عليها طابع الهدوء، فبعد إعلان كشوف المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات على المقعد الفردي وعددهم 5، اختفت مظاهر الدعاية اليوم الثلاثاء، واقتصرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يرى البعض أن مواقع التواصل أفضل بكثير من اللافتات والمؤتمرات، خاصة أنها تدخل كل بيت، كما أن هناك بث مباشر يقدمة موقع "فيس بوك". ولكن رجح موطنون أن تبدأ الدعاية في عيد الأضحى للترويج للمرشحين.

وأعلنت محكمة جنوب سيناء الابتدائية، أول أمس، أسماء خمسة مرشحين يتنافسون على المقعد الفردي بالمحافظة، وهم موسى فراج موسى ابن قبيلة المزينة وحصل على رمز أسد، وينتمي إلى قبيلة المزينة ويقيم في مدينة دهب فاز برئاسة مجلس محلي مدينة دهب دورة واحدة قبل حل حل المجالس المحلية، علي عطوة مضعان مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي من مدينة رأس سدر وحصل على رمز قلم وكان عضوا سابقا في مجلس الشعب لدورة واحدة عام 2005/2010، عبد الحليم الجمال عضو مجلس الشوري السابق عن حزب النور من مدينة الطور وحصل على رمز نظارة، صالح حميد من مدينة نويبع وكان عضو مجلس محلي بالمحافظة وحصل على رمز أتوبيس، صلاح ربيع من مدينة رأس سدر وحصل على رمز غزال، وكان عضوا في مجلس الشعب لمدة دورتين.

وتستعد محافظة جنوب سيناء خلال أيام بالتنسيق مع مديرية الأمن وباقي الأجهزة المعنية، لتجهيز أسماء وكشوفات الناخبين وتحديد اللجان الخاصة بكل ناخب.

وقال مصدر بجنوب سيناء، رفض ذكر اسمه، إن هناك تغيير في بعض اللجان في مدينة الطور، نظرا لتحويل المدرسة الفندقية إلى مستشفى عزل، وكان مخصصا في السابق للحملات الانتخابية الرئيسية للسيدات.