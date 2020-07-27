ضبط شخصين بجنوب سيناء وبحوزتهما 5 كيلو "حشيش" 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.. فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط (عامليّن - مقيمان بمنطقه فيران ، وأصل إقامتهم دائرة مركز شرطة قوص بقنا) حال تواجدهما بدائره قسم شرطه أبورديس ، وعُثر بحيازتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى4,800 كيلو جرام) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.