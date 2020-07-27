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محافظ جنوب سيناء يصدّق على رفع الكثافة بقاعات رياض الأطفال

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حماده الشوادفي
10:09 م | الإثنين 27 يوليو 2020
محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

صدّق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، على زيادة الكثافة بقاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للعام الدراسي المقبل، وذلك بحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

 وجرى رفع الكثافة من 36 طفلًا إلى 40 طفلًا بالمدارس الرسمية عربي، ورفع الكثافة من 29 طفلًا إلى 32 طفلًا بالمدارس الرسمية لغات والرسمية متميز لغات.

وأعلن المحافظ أنه جرى فتح باب التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال، عن طريق الإدارات التعليمية على أن يجري قبول طلبات الالتحاق في حالة وجود أماكن شاغرة، طبقًا للضوابط المعمول بها عند إعلان نتيجة التنسيق.

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