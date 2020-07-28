إقبال سياحي على منتجعات جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، إن منتجعات جنوب سيناء تشهد إقبالا سياحيا كبيرا تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن المحافظة تسجل" صفر" إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأكد المحافظ، في بيان صادر عنه، أن أكثر الدول الخارجية إقبالًا على المنتجعات السياحية لجنوب سيناء، هي أوكرانيا وبيلاروسيا، منذ بدء انطلاق رحلات الطيران الدولية من مصر إلى مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي في بداية عودة استقبال السياحة الخارجية في 1 يوليو الجاري، كان يستقبل رحلتين في الأسبوع ثم رحلة واحدة يوميًا، إلى أن وصلت إجمالي عدد الرحلات التي استقبلها المطار 10 رحلات يومية من بيلاروسيا وأوكرانيا، وهذا مؤشر قوي يوحي بعودة السياحة لسابق عهدها في وقت قصير، خاصة أن هناك أسواق جديدة جرى فتحها في شرم الشيخ مثل كازخستان وبيلاروسيا.

وتوقع المحافظ أن ترتفع نسبة الإشغالات السياحية مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة أنها تأتي عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.