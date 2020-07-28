إزالة 1482 تعديا على أملاك الدولة خلال 4 أشهر في أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على استمرار شن حملات الإزالة لمخالفات البناء، حفاظا على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب، لفرض سيادة القانون، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء كانت الإزالة لمخالفات رصدت وحرر محاضر لها، أو الإزالة الفورية لكل المخالفين، ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء.

وشدد عطية، على أنه فور غلق الباب أمام تقديم طلبات التصالح، الذي أعطي مهلة له حتى 30 سبتمبر المقبل، بجانب انتهاء فترة سداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة، والمقرر لها حتى 15 أغسطس المقبل، ستزال أي مخالفات للمباني، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، لإزالة كل التعديات المخالفة دون أي استثناءات وبكل حزم، لتطبيق القانون على الجميع، للحفاظ على أراضى الدولة من أصحاب النفوس الضعيفة.

وكشف محافظ أسوان، أنه منذ 25 مارس الماضى حتى الآن، جرى إزالة 1482 حالة تعدى، منها 131 حالة تعدى لمخالفات البناء ضمن الموجة الـ16، بإجمالى مساحة وصلت إلى 115 ألف و812 م2، حيث جرى خلال اليومين الماضيين، تنفيذ 11 قرار إزالة بمركز نصر النوبة، للتعدى على أراضى أملاك الدولة، وذلك بمساحة 4003 م2.

ولفت إلى أنه تم أيضا، تنفيذ 2 قرار إزالة تعدى على أملاك الدولة بقرية الحجز بحرى التابعة لمركز إدفو، على مساحة 3611 متر، بجانب إزالة مبنى مخالف على قطعة أرض زراعية بقرية الحجز قبلى على مساحة 87 م2.

بالإضافة إلى تنفيذ 23 قرار إزالة لتعديات على أراضى الدولة بمنطقة الصداقة القديمة بمساحة 4500 م2، علاوة على إزالة تعديات بمناطق الصداقة الجديدة، وخلف مشروع الإسكان المتميز وذلك بمساحة 1400 م2 داخل نطاق مركز ومدينة أسوان.